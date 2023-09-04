Глава української розвідки в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики Росії" розповів, що в перші години та хвилини вторгнення Росія завдала ракетно-бомбових ударів по основних аеродромах базування нашої авіації, по місцях дислокації частин протиповітряної оборони та по частинах радіотехнічних військ, пише 24 канал.

Дивіться також Операція "Синиця": пілот Мі-8 з Росії відверто зізнався, чому здався ГУР і як потрапив в Україну

Кирило Буданов розповів, що потужність цих ударів не відповідала поставленому перед повітряно-космічними силами Росії завданню.

Яку авіацію Росія підготувала до війни

У Головному управлінні розвідки розповіли, що підготування росіян до війни вражало масштабом у повітряній військовій компоненті. Так, ворог передислокував більше бойових вертольотів та літаків на:

аеродром у захопленому Криму на півдні;

у Білорусі на півночі;

у Росії на сході.

Авіаексперт Валерій Романенко розповів, що мовилось про понад 500 літаків останніх моделей: Су-30СМ, Су-35, Су-34, а також деяку кількість модернізованих Су-25 і літаків Су-24М. Це все ворог розмістив на понад 40 аеродромах. За словами експерта, нічого подібного після Другої світової війни в Європі не було.

Чому Росія на початку вторгнення не змогла захопити небо

У розвідці пояснили, що для українських Повітряних сил було критично важливо зберегти свій потенціал у перші години та дні повномасштабної війни. І всього через два тижні росіяни хизувались нібито знищенням майже всієї нашої протиповітряної оборони, проте це було не так. Вчасно отримавши від воєнної розвідки точну інформацію про масштаби, напрямки та час повітряної навали, наші оборонці неба встигли розосередити літаки та зенітно-ракетні комплекси.

Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації,

– заявив Кирило Буданов.

Зверніть увагу! Українська розвідка презентувала фільм "Збиті льотчики Росії", у якому розповіли про спротив окупантам у небі. Також там є розповідь командира гелікоптера Мі-8, капітана Максима Кузьмінова, який перегнав російській вертоліт Мі-8 в Україну.