Силам ПВО удалось сбить 15 ударных беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО 28 декабря

В ночь на 28 декабря 2024 года россияне атаковали 16 дронами-камикадзе типа "Шахед" и беспилотниками других типов из района Приморско-Ахтарск, что в России. Защитникам неба удалось сбить почти все цели, которые запустил враг.

По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БпЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, из-за падения сбитых беспилотных летательных аппаратов в результате атаки повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаев. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.



Сколько вражеских дронов сбили сегодня / Инфографика Воздушных сил