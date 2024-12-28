Силам ППО вдалося збити 15 ударних безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО 28 грудня

У ніч на 28 грудня 2024 року росіяни атакували 16 дронами-камікадзе типу "Шахед" та безпілотниками інших типів з району Приморсько-Ахтарськ, що у Росії. Оборонцям неба вдалося збити майже всі цілі, які запустив ворог.

Станом на 08:30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, через падіння збитих безпілотних літальних апаратів внаслідок атаки пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.



Скільки ворожих дронів збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил