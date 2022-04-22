Россия в очередной раз соврала, – Мусиенко о цели Кремля захватить юг Украины

В России заявили о своем плане захватить Донбасс и Юг Украины. Хотя еще несколько недель тому назад в Кремле уверяли, что не будут оккупировать наши территории.

Об этом рассказал политолог Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что в заявлении россиян юг Украины – это может быть и Херсонская, и Запорожская области. В то же время это не обязательно Одесская, не обязательно весь Юг Украины.

Эксперт объяснил, почему Россия сделала это заявление. По его словам, страна-агрессор дала понять, что не намерена добровольно выводить войска из тех мест, которые они сейчас временно оккупировали. Речь идет о Херсонской, Запорожской области и Донбассе.

Россия в очередной раз соврала. Потому что в предыдущие недели с российской стороны шла информация о том, что они не ставят своей целью оккупировать Украину. Сейчас они фактически признаются во лжи, потому что говорят, что "наша цель – Юг, и мы готовы там стоять и удерживать эти позиции",

– заявил Мусиенко.

Политолог добавил, что тогда придется оккупантов выгонять оттуда силой, чтобы восстановить нашу территориальную целостность.

По его словам, оккупанты несколько раз пытались наступать на Одессу, но у них ничего не удавалось. "А после того, как мы потопили крейсер "Москву", российские корабли отошли на 200 километров вглубь Черного моря и опасаются", – сказал он.

Александр Мусиенко подчеркнул, что на этой неделе главнокомандующий ВСУ сообщил, что наши ВСУ укрепляют южные рубежи береговой линии.

Я думаю, это понятные сигналы. Россия может рисовать разные сценарии, но есть две плоскости – плоскость желания и возможности. Желания у них есть, а возможности создать коридор из аннексированного Крыма в Россию на сегодняшний день нет,

– ответил эксперт.

Политолог говорит, что пройти дальше российские военные не могут и несут потери. "Поэтому заявление России – это сигнал о том, что добровольно Херсон, Бердянск, Мелитополь и другие города, которые они оккупировали, оставлять никто не собирается", – добавил он.

К слову, Россия заявила, что планирует установить "полный контроль" над Донбассом и Югом Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет влиять на нашу экономику. Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО России Рустам Миннекаев.

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