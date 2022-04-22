Про це розповів політолог Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

Цікаво Єрмак прокоментував плани Росії захопити Донбас і Південь України

Він наголосив, що у заяві росіян південь України – це може бути і Херсонська, і Запорізька області. Водночас, це не обов'язково Одеська, не обов'язково весь Південь України.

Експерт пояснив, чому Росія зробила таку заяву. За його словами, країна-агресор дала зрозуміти, що не збирається добровільно виводити війська з тих місць, які вони зараз тимчасово окупували. Йдеться про Херсонську, Запорізьку області та Донбас.

Росія вчергове збрехала. Тому що у попередні тижні з російського боку йшла інформація про те, що вони не ставлять за мету окупувати Україну. Зараз вони фактично зізнаються в брехні, бо кажуть, що "наша мета – Південь, і ми готові там стояти і утримувати ці позиції",

– заявив Мусієнко.

Політолог додав, що тоді доведеться окупантів виганяти звідти силою, щоб відновити нашу територіальну цілісність.

За його словами, окупанти кілька разів намагалися наступати на Одесу, але в них нічого не вдавалося. "А після того, як ми потопили крейсер "Москву", російьскі кораблі відійшли на 200 кілометрів вглиб Чорного моря і остерігаються", – сказав він.

Олександр Мусієнко наголосив, що цього тижня головнокомандувач ЗСУ повідомив, що наші ЗСУ зміцнюють південні рубежі берегової лінії.

Я думаю, що це зрозумілі сигнали. Росія може малювати різні сценарії, але є дві площини – площина бажання і можливості. Бажання в них є, а можливості створити коридор з анексованого Криму до Росії на сьогодні немає,

– відповів експерт.

Політолог каже, що пройти далі російські військові не можуть і несуть втрати. "Тому заява Росії – це сигнал про те, що добровільно Херсон, Бердянськ, Мелітополь та інші міста, які вони окупували, залишати ніхто не збирається", – додав він.

До слова, Росія заявила, що планує встановити "повний контроль" над Донбасом і Півднем України. Таким чином країна-агресорка хоче впливати на нашу економіку. Про це заявив виконувач обов'язків командувача військ ЦВО Росії Рустам Міннекаєв.

Відео до теми – експерт назвав найгірший і найкращий сценарії битви за Донбас