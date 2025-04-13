Россия в очередной раз терроризировала "Шахедами": сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 13 апреля российская армия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Враг запустил 55 ударных БПЛА, из которых силы ПВО сбили почти все.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько дронов запустила Россия

В ночь на 13 апреля российская армия в очередной раз терроризировала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Всего враг запустил 55 ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Традиционно, оккупанты запускали "Шахеды" с трех направлений: