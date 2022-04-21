Россия в огне: вслед за институтом, где разрабатывали "Искандеры", вспыхнул химзавод
В российском городе Кинешма на Дмитровском химическом заводе 21 апреля вспыхнул масштабный пожар. Огонь растянулся на полторы тысячи квадратных метров.
Российское МЧС заявило, что огонь вспыхнул в неиспользовавшемся цехе ангарного типа. Об этом сообщает 24 канал.
По теме Пять человек погибли на пожаре в институте минобороны в Твери
Местные власти убеждают, что все нормально
Власти заявили, что местным жителям якобы не грозит опасность распространения огня вместе с химическими веществами.
Заметим, что Дмитровский химический завод является одним из самых больших на территории страны-агрессорки. Впрочем, местные власти сообщили, что не за что волноваться, а спецавтомобиль радиационной и химической защиты проверил концентрацию вредных и опасных веществ в воздухе на месте возгорания.
Состояние воздуха контролируется,
– сообщили в администрации Кинешма.
Но уже известно, что пострадал, по меньшей мере, один человек. Его доставили в больницу с ожогами.
К слову, ранее в этот же день в России загорелся оборонный институт. Он разрабатывал ракеты "Искандер", которыми Россия обстреливает украинские города.
По теме – В России горит институт минобороны: смотреть видео