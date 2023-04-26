Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что россиянам дали визы только тогда, когда самолет взлетел, и они уже не смогли улететь вместе с Лавровым.

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"Он был очень злым, ведь американцы использовали те инструменты, которые у них есть. Они ведь не могли отказать в визе", – заявил он.

Все потому, что США имеют обязательства по организации работы ООН, расположенной на их территории, ведь это экстерриториальный орган.

"И США обязывали, что они не будут препятствовать никаким иностранным странам, иностранным государствам, их дипломатам в освещении работы от организации и организации работы от организации", – подчеркнул Жирнов.

Поэтому визы выдают даже представителям Северной Кореи, которых США какое-то время рассматривали как врагов.

"Но, несмотря на это, представитель Северной Кореи регулярно приезжает в ООН для участия в заседании Генассамблеи и подобных мероприятиях", – рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России.

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Сергей Жирнов отметил, что за неимением лучшего, имеем Организацию Объединенных Наций.

"И от нее не стоит требовать ничего большего, ведь это организация, которая работает все-таки на основе, в принципе, демократии. То есть путем голосования", – подчеркнул он.

По его мнению, максимум, что делает такая организация – это именно организация голосования и обсуждения на дипломатическом уровне.

Силового воздействия нет

В ООН нет силовых форм воздействия для приведения собственных решений в действие. Например, как у суда.

"Суд выносит решение. Если сторона не хочет его выполнять, дальше есть либо судебные приставы, либо полиция, которая просто силой навязывает людям исполнение этого решения", – добавил экс-сотрудник КГБ.

Впрочем, на международном уровне такого нет.

В Организации Объединенных Наций время от времени они могут организовать какие-нибудь "голубые шлемы" (миротворцев ООН – 24 Канал). И то, эти "голубые шлемы" – это просто для того, чтобы развести воюющие стороны,

– сказал он.

И немного пытаться понаблюдать за тем, как эти стороны соблюдают перемирие во время какого-нибудь вооруженного конфликта.

"Но Организация Объединенных Наций практически не может организовать какие-либо общие вооруженные силы для навязывания своей воли, в том числе и большинства стран на планете, в определенной другой стране", – отметил Жирнов.

Экссотрудник КГБ и Службы внешней разведки России подытожил, что это ограничение и с этим нужно смириться, поскольку ничего лучше пока не придумали.

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