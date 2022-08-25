Это возможно, – политолог объяснил, как можно выбросить россию из Совбеза ООН

ООН и страны западного мира должны жестче относиться к поведению кремля на международной арене. Оснований для лишения россии места в Совбезе ООН сегодня достаточно.

Изоляция россии и выдворение ее из Совбеза ООН насущны для мира и это должно происходить поэтапно. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

Обратите внимание Наглость, – Зеленский о созыве россией Совбеза ООН по ЗАЭС

Борьба с "примитивным политическим существом"

Эксперт считает, что сегодня мир стоит перед большими вызовами, причиной которых является москва. В то же время ООН в такой ситуации занимает упрощенную позицию.

Есть возможность выбросить россию из ООН, но нужно увеличить наши усилия и заставить наших западных партнеров, чтобы у них не было "красных линий" перед россией. С россией нужно быть жестким, потому что только тогда это примитивное политическое существо понимает правила, когда за эти правила бьют по голове,

– объяснил Давидюк.

По его словам, украинская дипломатия должна способствовать этому процессу, создавая "большие проблемы для крупных игроков, которые нельзя было бы переступить или перейти".

"Нам нужно признавать россию государством-террористом и подталкивать США к подписанию резолюции, которая лежит на столе у Блинкена. В ЕС уже часть стран начали принимать это, и нужно делать все возможное, чтобы это было массовым, в идеале – коллективно, увеличивая санкции" , – добавил обозреватель.

россия отправила стадо клоунов в ООН: смотрите видео

Дипломатический путь "выдворения"

По словам Давидюка, украинское представительство Украины в ООН неоднократно заявляли, что "выдворить" россию из Совбеза вполне возможно.

"Нужно сначала лишить ее членства, поскольку россия неправомерно стала членом ООН – на основании письма наследнице СССР, с нарушением процедуры. После этого они "выпадают" автоматически", – объяснил эксперт.

Он добавил, что россия мотивирует свой статус тем, что она является ядерным государством и именно поэтому нельзя ее лишать права вето с Совбезом.

россия – не ядерное государство, а ядерный террорист. Они взяли в заложники АЭС, и в ООН это знают. Если генсек ООН Антониу Гутерреш сейчас не выбросит россию из ООН, он станет последним руководителем ООН, как в свое время это было с Лигой наций.

– заметил обозреватель.

Читайте также россия превращает вопросы ядерной безопасности в цирк: Кислица разбил все фейки кремля на Совбезе ООН

По его мнению, генсек ООН может поступить наоборот – поставив путина на место и заставив его принять требования цивилизованного мира.

"Есть примеры, когда ООН занимала четкую и даже военную позицию. Южная Корея, Балканы и есть другие примеры. Сейчас этого нет, поскольку ООН – организация хипстеров и веганов", – резюмировал Давидюк.

россия в ООН: последние новости

россия открыто угрожает не продлить так называемое "зерновое соглашение", которое позволило разблокировать украинские порты. В кремле требуют, чтобы Запад снял санкции по российскому продовольствию.

В то же время россия продолжает обстреливать украинские города и при этом цинично созвал Совет безопасности ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС.

Заседание прошло 23 августа. Представитель Украины Сергей Кислица наголову разнес чепуху россиян относительно ситуации на ЗАЭС.

Вас также может заинтересовать – россия может начать новое наступление "огневым валом": смотрите видео