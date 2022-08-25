Ізоляція росії й випровадження її з Радбезу ООН нагальні для світу і це має відбуватися поетапно. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Боротьба з "примітивною політичною істотою"
Експерт вважає, що сьогодні світ стоїть перед великими викликами, причиною яких є москва. Водночас ООН у такій ситуації займає спрощену позицію.
Є змога викинути росію з ООН, але потрібно збільшити наші зусилля й змусити наших західних партнерів, щоб у них не було "червоних ліній" перед росією. З росією треба бути жорстким, бо тільки тоді ця примітивна політична істота розуміє правила, коли за ці правила б'ють по голові,
– пояснив Давидюк.
За його словами, українська дипломатія має сприяти цьому процесу, створюючи "великі проблеми для великих гравців, які не можна було б переступити або перейти".
"Нам треба визнавати росію державою-терористом й підштовхувати США до підписання резолюції, яка лежить на столі у Блінкена. В ЄС вже частина країн почали приймати це, й потрібно робити все можливе, щоб це було масовим, в ідеалі – колективно, збільшуючи санкції", – додав оглядач.
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Дипломатичний шлях "видворення"
За словами Давидюка, українське представництво України в ООН неодноразово заявляли, що "видворити" росію з Радбезу цілком можливо.
"Потрібно спочатку позбавити її членства, оскільки росія неправомірно стала членом ООН – на підставі листа спадкоємиці СРСР, з порушенням процедури. Після цього вони "випадають" автоматично", – пояснив експерт.
Він додав, що росія мотивує свій статус тим, що вона є ядерною державою і саме тому не можна її позбавляти права вето з Радбезі.
росія – не ядерна держава, а ядерний терорист. Вони взяли у заручники АЕС і в ООН це знають. Якщо генсек ООН Антоніу Гутерреш зараз не викине росію з ООН, він стане останнім керівником ООН, як свого часу це було з Лігою націй,
– зауважив оглядач.
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На його думку, генсек ООН може вчинити навпаки – поставивши путіна на місце й змусивши його прийняти вимоги цивілізованого світу.
"Є приклади, коли ООН займала чітку і навіть військову позицію. Південна Корея, Балкани і є інші приклади. Зараз цього немає, позаяк ООН – організація хіпстерів і веганів", – резюмував Давидюк.
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- росія відкрито погрожує не продовжити так звану "зернову угоду", яка дозволила розблокувати українські порти. У кремлі вимагають, щоб Захід зняв санкції з російського продовольства.
- Водночас росія продовжує обстрілювати українські міста й при цьому цинічно скликала Раду безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС.
- Засідання відбулося 23 серпня. Представник України Сергій Кислиця вщент розніс нісенітниці росіян щодо ситуації на ЗАЕС.
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