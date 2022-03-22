Россия ведет агрессивную пропаганду, что Беларуси необходимо участвовать в войне – Генштаб

22 марта 2022 , 07:32
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Источник:

Генштаб ВСУ

Над Украиной нависла еще одна угроза со стороны Беларуси. Есть вероятность того, что белорусская армия также полномасштабно вторгнется, чтобы помочь России в ее захватнических планах.

Страна-оккупант ведет агрессивную пропаганду, почему Беларусь должна это сделать. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. 

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Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом белорусских войск. Они говорят им о необходимости участвовать в войне с Украиной,
– сообщает Генштаб.

В Минобороны ранее оценивали угрозу наступления Беларуси как высокую.

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Автор: Оксана Княжик