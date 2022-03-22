Россия ведет агрессивную пропаганду, что Беларуси необходимо участвовать в войне – Генштаб
22 марта 2022 , 07:32Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Над Украиной нависла еще одна угроза со стороны Беларуси. Есть вероятность того, что белорусская армия также полномасштабно вторгнется, чтобы помочь России в ее захватнических планах.
Страна-оккупант ведет агрессивную пропаганду, почему Беларусь должна это сделать. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
К теме Боеприпасов и еды у оккупантов осталось максимум на 3 дня
Российские захватчики продолжают проводить агрессивную пропагандистскую работу с личным составом белорусских войск. Они говорят им о необходимости участвовать в войне с Украиной,
– сообщает Генштаб.
В Минобороны ранее оценивали угрозу наступления Беларуси как высокую.
Вы должны знать, что мы все равно их победим: смотрите видео