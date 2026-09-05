Россия уже находится в состоянии войны с Европой, однако Европа отказывается это признавать, – Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет войну против Европы. Об этом свидетельствует ряд действий Кремля.

Об этом глава МИД написал в социальной сети X.

Действительно ли Россия ведет войну против Европы?

Сибига перечислил ряд действий, которые, по его мнению, являются составляющими более широкой российской стратегии. Среди них он назвал подрывную деятельность против производителей оборонной продукции в странах ЕС, тайную вербовку, кибератаки, дезинформационные кампании, подавление сигнала GPS для авиации, вторжение дронов и ракет в воздушное пространство НАТО и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

Россия уже находится в состоянии войны против Европы, даже если Европа отказывается это признавать. От инцидента в Лейпциге до подрывных действий против производителей оборонной продукции в десятке стран ЕС, тайных вербовок, подавления сигналов GPS для авиации, вторжения дронов и ракет в воздушное пространство НАТО, повреждения подводных кабелей в Балтии и кибератак – Россия уже активно атакует Европу,

– заявил Сибига.

Он также провел параллель с началом российской агрессии против Украины, отметив, что военным действиям в 2014 и 2022 годах предшествовали попытки подорвать единство общества, ослабить сопротивление и создать благоприятные условия для дальнейшей агрессии.

Европе необходимо ужесточить ограничения для граждан России, в частности запретить въезд российским комбатантам и максимально сократить выдачу необязательных виз.

Выбор – "или, или". Либо Москва добьется успеха в своей "агрессии в серой зоне" против Европы, либо Европа продемонстрирует решимость защищать жизнь. Украина накопила огромный опыт в противодействии российской агрессии во всех ее формах. Мы готовы активно делиться опытом и играть решающую роль в защите мира и стабильности на всем европейском континенте,

– подчеркнул министр.

Также Сибига выступил за демонтаж российских сетей влияния в Европе, в частности закрытие представительств "Россотрудничества" и "российских домов", ограничение российской пропаганды и разоблачение незаконных сетей влияния.

В то же время Трамп заявил, что не ожидает нападения России на страны НАТО. Президент США объяснил свою позицию тем, что хорошо знает российского лидера Путина и поддерживает с ним общение.

В частности, его спросили о беспилотнике, который недавно обнаружили в одном из аэропортов Германии. Американский лидер не считает этот инцидент признаком того, что Москва готовится к прямому нападению на Альянс.

Однако Трамп не привел дополнительных аргументов, почему считает атаку России на НАТО маловероятной.