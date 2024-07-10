Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Для чего Россия вербовала граждан Индии на войну

Вербовка граждан Индии является частью кампании Кремля по формированию сил, которая началась весной 2022 года, как способ избежать объявления крайне непопулярной мобилизации в России. Она (вербовка – 24 Канал) продолжилась и после объявления Путиным частичной мобилизации в сентябре 2022 года,

– говорится в сообщении.

В частности, Кремль поручил широкому кругу вербовщиков, включая российских чиновников, бизнесменов, ЧВК и иностранных граждан, вербовать любых доступных добровольцев для того, чтобы те воевали против Украины, часто используя обманные методы и стимулы.

Так, в ISW наблюдали, как Россия отправляет граждан Непала, Кубы, Сербии, а также стран Центральной Азии и Африки на боевые операции в Украине под обманчивыми предлогами, такими как предложения российского гражданства или огромные финансовые компенсации.

Аналитики также напомнили, что об усилиях по обеспечению досрочного освобождения 20 индийских граждан индийские чиновники объявили в феврале 2024 года.

В американском институте изучения войны предполагают, что во время частного ужина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в понедельник, 8 июля, российский диктатор Владимир Путин, возможно, пообещал вернуть индийских добровольцев, которые воюют в Украине.