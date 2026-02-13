Кения обвинила Россию в масштабной вербовке своих граждан на войну против Украины. Министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади уже анонсировал визит в Москву, чтобы прекратить эту практику.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Какую тактику использует Кремль?

В ЦПД рассказали, что вербовка иностранцев Россией давно приобрела системный характер.

Большинство рекрутов из африканских стран не имеют военного опыта, их обманом заставляют подписывать контракты, обещая легальную и хорошо оплачиваемую работу,

– говорится в заметке.

Однако реальность не соответствует ожиданиям: после подписания контракта людей отправляют на самые опасные участки фронта.

В частности, по свидетельствам четырех граждан Кении, которые недавно вернулись с фронта ранеными, один из них считал, что будет работать продавцом, двое – охранниками, еще один – профессиональным спортсменом. Всего, по данным ЦПИ, за последние два месяца из России было эвакуировано более 30 кенийцев.

Сейчас Кремль использует вербовку иностранцев на войну как способ компенсировать потери на фронте и избежать социальной напряженности внутри России. Однако такие действия противоречат пропагандистской линии Кремля в Африке.

Россия противопоставляет себя "колониальному Западу" и рассказывает об "уважении к Африке", хотя в реальности использует африканцев как ресурс для своей захватнической войны против Украины,

– подытожили в ЦПИ.

Россияне вербуют не только кенийцев