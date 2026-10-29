От шантажа до "Россотрудничества": майор ВСУ рассказал, как Россия ищет наемников по всему миру

Майор ВСУ Егор Чечеринда заявил, что число участников проектов "Хочу жить" и "Хочу к своим" уже исчисляется тысячами. По его словам, Кремль вербует наемников по всему миру через торговые миссии и "Россотрудничество".

Военный рассказал об этом в эфире 24 Канала. Благодаря систематической работе украинских разведчиков иностранцы и россияне получают реальный шанс спасти жизнь и покинуть ряды оккупационных войск. Спикер подчеркнул, что армия противника сейчас держится преимущественно на наемниках, которых заманивают большими выплатами или заставляют воевать угрозами.

Схемы втягивания в войну и шантажа мигрантов

Украинская военная разведка неоднократно фиксировала факты давления на трудовых мигрантов из стран Средней Азии и Молдовы на территории России. Мужчин задерживают за мелкие административные правонарушения, после чего ставят перед жестким выбором: многолетнее заключение или подписание контракта с вооруженными силами государства-агрессора.

В то же время сеть вербовки охватывает различные континенты под прикрытием гражданских и государственных структур.

Этот рекрутинг происходит по всему миру через всевозможные организации типа "Россотрудничество", через торговые миссии и экономические организации, которые россияне фактически используют как филиалы своей разведки не только для рекрутинга, но и для сбора информации в военных целях,

– отметил военный.

В качестве примера он привел страны Африки, в частности ЮАР и Ботсвану, где участие в наемничестве наказывается законом. Представители российских торговых миссий оформляют иностранцев под видом гражданских поездок, а затем отправляют их в Москву для дальнейшей отправки на фронт.

Напомним, в начале октября правительства Кении и Ботсваны официально обратились к Украине с просьбой содействовать возвращению своих граждан, которых заманили в Россию фиктивными обещаниями работы и отправили на передовую.

Мы уже писали, как российские культурные центры под названием "Русский дом" за рубежом функционируют как базы для подготовки диверсий и сбора разведданных.

Ранее сообщалось, что Кремль развернул массовый набор наемников в африканских странах, обещая высокие зарплаты и гражданство.