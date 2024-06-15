Украинский постпред Украины в ООН отметил, что Россия уже начала глобальную кампанию по подобным вербовкам. Более того, для достижения своей цели страна-агрессор прибегает к обману и шантажу.

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Россия все больше вербует иностранцев на войну в Украине

Сергей Кислица в заявлении Делегации Украины на заседании Совета Безопасности ООН на тему "Угрозы международному миру и безопасности" призвал все государства-члены ООН отслеживать российских рекрутеров и принимать меры для "предотвращения разрушительного влияния российского кризиса на безопасность ваших граждан".

Проясним, Россия ищет пушечное мясо,

– отметил дипломат.

Также постпред Украины в ООН осветил случаи российской вербовки среди граждан африканских и азиатских стран. Ссылаясь на сообщения международных СМИ, дипломат отметил, что российские власти угрожали африканским студентам и рабочим не продлить визы, если те не вступят в армию.

В то же время иностранцев, которые имеют рабочие визы, как сказал Кислица, задерживают в Москве и заставляют выбирать между депортацией и призывом в армию. Кроме того, дипломат добавил, что Россия заманивает иностранных граждан обещаниями выгодной работы, и впоследствии бросает их на фронт.

"Среди последних случаев – побег 22 шриланкийцев, которые сумели дезертировать из российской армии и вернуться домой. Как описал эту ужасную ситуацию 11 июня представитель Министерства обороны Шри-Ланки, (цитирую) "Их обманули"", – отметил Кислица.

Постоянный представитель Украины в ООН также сообщил, что Анил Мадусанка, один из 22 упомянутых граждан Шри-Ланки, признался журналистам, что сначала согласился на работу водителем в России, но после приезда ему "передали штурмовую винтовку и отправили на передовую".

После ранений, которых Мадусанка получил в бою, он попросил убежища в посольстве своей страны в Москве, где были приложены усилия, чтобы способствовать его возвращению домой.

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