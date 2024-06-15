Український постпред України в ООН наголосив, що Росія вже розпочала глобальну кампанію із подібних вербувань. Ба більше, для досягнення своєї мети країна-агресорка вдається до обману і шантажу.

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Росія дедалі більше вербує іноземців на війну в Україні

Сергій Кислиця у заяві Делегації України на засіданні Ради Безпеки ООН на тему "Загрози міжнародному миру та безпеці" закликав усі держави-члени ООН відстежувати російських рекрутерів та вживати заходів для "запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян".

Прояснімо, Росія шукає гарматне м'ясо,

– зазначив дипломат.

Також постпред України в ООН висвітлив випадки російського вербування серед громадян африканських та азійських країн. Посилаючись на повідомлення міжнародних ЗМІ, дипломат зазначив, що російська влада погрожувала африканським студентам і робітникам не продовжити візи, якщо ті не вступлять до армії.

Водночас іноземців, які мають робочі візи, як сказав Кислиця, затримують у Москві і примушують вибирати між депортацією і призовом до армії. Окрім того, дипломат додав, що Росія заманює іноземних громадян обіцянками вигідної роботи, та згодом кидає їх на фронт.

"Серед останніх випадків – втеча 22 шріланкійців, які зуміли дезертувати з російської армії та повернутися додому. Як описав цю жахливу ситуацію 11 червня речник Міністерства оборони Шрі-Ланки, (цитую) "Їх обдурили"", – зазначив Кислиця.

Постійний представник України в ООН також повідомив, що Аніл Мадусанка, один із 22 згаданих громадян Шрі-Ланки, зізнався журналістам, що спочатку погодився на роботу водієм у Росії, але після приїзду йому "передали штурмову гвинтівку і відправили на передову".

Після поранень, яких Мадусанка зазнав у бою, він попросив притулку в посольстві своєї країни в Москві, де були докладені зусилля, щоб сприяти його поверненню додому.

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