Нехватка "пушечного мяса": россия вербует наемников из Центральной Азии, а в Чечне растет негодование

Количество российских граждан, желающих отправиться на войну в Украину, все уменьшается. Поэтому кремль пытается затянуть в войну против Украины жителей других стран.

Чтобы сохранить возможность как-то формировать новые резервы, кремлевское руководство пытается все активнее привлекать в свои вооруженные силы иностранных граждан.

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Как кремль заманивает иностранцев на войну

Особенно идти на войну агитируют жителей Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Первенство в этом вопросе занимает московский регион – для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

– говорится в сообщении.

Мужчинам предлагают денежное вознаграждение. Кроме того, тем, кто согласится подписать контракт и уехать в Украину, предлагают российское гражданство.

Сейчас в Чечне готовят новые батальоны

В Чечне формируют и готовят 4 батальона для отправки на войну в Украине. Большую часть "добровольцев" в этих батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.

Их заставляют подписывать контракты, угрожая уголовным преследованием по сфабрикованным обвинениям или под пыткой. Тем временем в Чечне нарастает недовольство кадыровым.

Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика кадырова воспринимается как измена мусульман,

– рассказали в ГУР.

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