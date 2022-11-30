Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев, – МИД Украины о вербовке студентов

Россия вербует на войну против нашего государства африканских студентов. В МИД Украины предупредили о возможных последствиях.

Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины.

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"Африканским нациям пора сказать Москве, что война должна прекратиться"

Ранее СМИ сообщили, что оккупанты пытаются завербовать на войну против Украины студентов из Африки. В частности, им предлагают вступить в ряды вооруженных сил России или же записаться в ЧВК "Вагнера". В МИД Украины призывают не делать этого.

Те, кто не умирает на поле боя, могут вернуться домой, чтобы совершать еще большее насилие. Россия создает бомбу замедленного действия против африканцев. Всем африканским нациям пора сказать Москве, что война должна прекратиться,

– подчеркнул Олег Николенко.

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Как в России студентов из Африки вербуют

Африканские студенты Южного федерального университета в Ростове-на-Дону рассказали The Daily Beast, что их пытались завербовать на войну.

Официальные лица университета пытались убедить студентов принять предложение либо от российской армии, либо от ЧВК "Вагнера". За участие в боевых действиях на стороне России обещали от 3 до 5 тысяч долларов.

За отказ угрожали повышением оплаты за обучение и лишением стипендий.

Завербовать африканцев пробуют и представители ФСБ. Студент из Сенегала пожаловался, что куда бы ни пошли, россияне повсюду пытаются убедить уехать на войну. Уверяют, что некоторые африканские студенты уже "зарабатывают деньги" таким способом.

Это любопытно! 14 ноября в МИД Замбии сообщили, что 23 сентября на фронте в Украине погиб студент. Ранее замбиец изучал ядерную инженерию в Московском инженерно-физическом институте.



Парень был осужден и около года просидел в тюрьме. Кстати, недавно Пригожин подтвердил, что студент действительно находился в рядах ЧВК "Вагнера".

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