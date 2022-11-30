Росія створює бомбу сповільненої дії проти африканців. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України.

До теми Тиснуть та обіцяють 5 тисяч доларів: у Росії вербують на війну студентів з Африки, – ЗМІ

"Африканським націям час сказати Москві, що війна має припинитися"

Раніше ЗМІ повідомили, що окупанти намагаються завербувати на війну проти України студентів з Африки. Зокрема, їм пропонують вступити до лав збройних сил Росії або ж записатися до ПВК "Вагнера". В МЗС України закликають не робити цього.

Ті, хто не вмирають на полі бою, можуть повернутися додому, щоб чинити ще більше насильства. Росія створює бомбу сповільненої дії проти африканців. Усім африканським націям час сказати Москві, що війна має припинитися,

– підкреслив Олег Ніколенко.

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Як у Росії студентів з Африки вербують

Африканські студенти Південного федерального університету, що в Ростові-на-Дону, розповіли The Daily Beast, що їх намагалися завербувати на війну.

Офіційні особи університету намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК "Вагнера". За участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.

Натомість за відмову погрожували підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій.

Завербувати африканців намагаються і представники ФСБ. Студент з Сенегалу поскаржився, що куди б не пішли, росіяни всюди намагаються переконати поїхати на війну. Запевняють, що дехто з африканських студентів уже "заробляє гроші" таким способом.

Це цікаво! 14 листопада в МЗС Замбії повідомили, що 23 вересня на фронті в Україні загинув студент. Раніше замбієць вивчав ядерну інженерію в Московському інженерно-фізичному інституті.



Хлопець був засуджений та близько року просидів у в'язниці. До речі, нещодавно Пригожин підтвердив, що студент справді був у лавах ПВК "Вагнера".

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