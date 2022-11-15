Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Київ закликав країни Африки вимагати від Росії припинити відправляти африканців на війну в Україні, пише 24 канал.

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На війні загинув колишній студент із Замбії

Ніколенко наголосив, що африканці не повинні гинути через імперіалістичні амбіції кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Путін відправляє африканських громадян, ув'язнених в Росії, на війну в Україні. Загинув колишній студент із Замбії. Закликаємо Африканський Союз та всі африканські держави вимагати від Росії припинити примушувати їхніх громадян воювати. Африканці не мають вмирати за хворі імперіалістичні амбіції Путіна,

– заявив Ніколенко.

Що відомо про загибель іноземця

У понеділок, 14 листопада, стало відомо, що на війні в Україні загинув громадянин Замбії, який у 2020 році був засуджений в Росії до понад 9,5 років позбавлення волі.

23-річний студент Лемехані Натан Ньіренда навчався в Московському інженерно-фізичному інституті, де вивчав проєктування ядерних установок.

У МЗС Замбії зажадали пояснень від Росії, чому їх громадянин опинився на фронті. У МЗС зазначили, що замбієць загинув на війні 22 вересня 2022 року, але дипломатів проінформували про смерть чоловіка лише 9 листопада.

Тіло громадянина Замбії перебуває в Ростові-на-Дону і незабаром буде відправлене додому.

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