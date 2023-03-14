Как Украина "помогла" России вернуться в страны третьего мира

С интересом наблюдаю, как из "центра силы", из "мирового государства" из "великой России" Московия превращается в то, чем стала благодаря мудрому правлению Путина и его команды. Она возвращается в дружескую семью стран третьего мира.

Украинцы раскрыли российскую "язву"

Ни одно ядерное оружие не может скрыть несостоятельность внутреннего устройства, ничтожество лидеров, беспомощность политики и безнравственность того, что Россия делает.

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Ложь, коварство, жестокость не могут составлять базу деятельности сильной страны. Воры, негодяи и военные преступники не должны править 140-миллионным народом. 140-миллионный народ не должен вылизывать пяти сумасшедшему диктатору, если он народ, а не стадо.

В общем, с одной стороны, происходящее дает мне надежду, что все, что не делается – делается к лучшему, а Украина сейчас раскрыла и прижигает гнойную язву, которая угрожала всему человечеству. С другой стороны, мне жаль, что именно наш народ оказался тем инструментом, который раскрыл эту язву. Ведь от зловонного гноя, вылившегося из раны, гибнут лучшие наши сыновья и дочери.

Украина сейчас творит мировую историю. Извините за пафос, но ВСУ и украинский народ своей стойкостью и мужеством меняют фигуры на мировой доске. Старое мироустройство уничтожено русским фашизмом и путинской агрессией. Новое рождается на полях сражений.

Россия оказалась в мире иллюзий

Если бы не эта несправедливая война, если бы не украинская несокрушимость, Россия еще много лет могла бы обманывать мировое сообщество, казаться тем, чем не была на самом деле. Украина разрушила мрак. Теперь все видят друг друга такими, какие они на самом деле. Роль России, ее место в мировом табеле о рангах, ее место на политической шахматной доске определилось: она за ее пределами. В иллюзорном мире, где ей принадлежит все, к чему она может добраться, где ее боятся и уважают, где она диктует окружающим, кому жить, а кому умереть.

Ничего не бывает "навсегда". Даже Херсон.