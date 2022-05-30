Россия, вероятно, понесла в войне сокрушительные потери среди офицерского состава, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Россия продолжает нести немалые потери на войне с Украиной. В том числе и среди офицерского состава. Об этом свидетельствуют данные разведки.
Как отмечают в разведке Великобритании, кадровая ситуация в армии России продолжает ухудшаться. Не исключают, что за последние три месяца офицеров в войске страны-агрессорки стало значительно меньше.
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Командиры бригад и батальонов вынуждены еще больше рисковать
Поскольку личный состав российской армии стремительно теряет офицеров среднего и младшего ранга, приходится идут на дополнительные жертвы.
Да, отмечают в разведке, вперед все чаще выдвигаются командиры бригад и батальонов. Это заставляет их подвергаться опасности. Но и выбора существенного у них нет. Им сейчас нужно отвечать за соблюдение выполнения приказов своими же подразделениями.
Младшие офицеры тоже вынуждены перепрофилироваться из-за дефицита кадров. Они берутся за управление тактическими действиями на самом низком уровне. А все потому, что русская армия остро нуждается в сержантах.
Актуальная карта боевых действий на 30 мая / Скриншот liveuamap
И эти данные совпадают с ежедневными сводками Генштаба. В актуальном сообщили, что ряды "двухсотых" за прошедшие сутки пополнили еще 200 кафиров.
Российские военные продолжают превращаться в перегной
С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 30 350 бойцов . Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь ведутся активные боевые действия. Лишь после завершения войны можно будет назвать данные, максимально близкие к истине.
Меньше на балансе российской армии техники. В течение трех месяцев украинцы превратили в металлолом тысячи вражеских машин. Речь как о танках, так и о самолетах, РСЗО и прочем.
Если же конкретнее, то в страны-агрессорки стало на 1 349 танков, 3 282 боевых бронированных машин, 643 артиллерийские системы, 205 реактивных систем залпового огня, 93 единицы средств противовоздушной обороны 2 258 автомобилей и автоцистерн и 48.
Кроме того, враг не досчитается 207 самолетов, 174 вертолетов, 507 БпЛА, а также 13 судов.
Что касается ситуации на фронте, то самая сложная она именно на Донбассе. В Генштабе подчеркнули, что российские войска активно наступают в Восточной операционной зоне. В частности, они пытаются взять в кольцо ВСУ возле Лисичанска и Северодонецка.