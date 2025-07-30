Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу правительства Италии, где обнародовано соответствующее заявление Мелони.

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Что сказала Мелони о "списке русофобов"?

Мелони подчеркнула, что Италия твердо решила поддержать Украину в условиях жестокой захватнической войны, которую развязала Россия 3 года назад, и продолжает оказывать поддержку украинскому народу.

Публикация Министерством иностранных дел списка так называемых "русофобов", обвиняемых в "разжигании ненависти" к России, является не более чем очередной пропагандистской операцией, направленной на отвлечение внимания от серьезной ответственности Москвы, о которой международное сообщество хорошо осведомлено,

– подчеркнула она.

Поэтому премьер выразила солидарность президенту Маттарелли, министрам Антонио Таяни и Гвидо Крозетто, а также всем, "кто пострадал от этой неприемлемой провокации".