Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу уряду Італії, де оприлюднена відповідна заява Мелоні.

Дивіться також Кремль "образився" через скасування концерту улюбленого диригента та друга Путіна в Італії

Що сказала Мелоні про "список русофобів"?

Мелоні підкреслила, що Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, яку розв'язала Росія 3 роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.

Публікація Міністерством закордонних справ списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до Росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності Москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована,

– наголосила вона.

Тому прем'єрка висловила солідарність президенту Маттареллі, міністрам Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто, а також усім, "хто постраждав від цієї неприйнятної провокації".