Россия вновь совершила атаку на Киев: возник пожар

После ночного массированного обстрела Россия вновь нанесла удар по Киеву. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и Киевская МГА.

Какие последствия атаки?

Днем 20 августа, пока столица приходит в себя от ночного массированного обстрела, враг нанес новый удар. Последствия фиксируют в Деснянском районе.

По данным местных властей, возгорание возникло в нежилом секторе. Оно произошло в результате падения обломков вражеского беспилотника. Туда отправились экстренные службы.

О пострадавших нет информации.

До этого, в 15:16, в Киеве объявляли воздушную тревогу. Тогда Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивных БПЛА над Киевским водохранилищем в направлении столицы. Уже в 15:33 в регионе раздался отбой угрозы.

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Напомним, от ночных обстрелов пострадали три района столицы. Известно о гибели 15 человек и более 30 пострадавших. В частности, в Соломенском районе возник пожар и разрушены верхние этажи в жилом доме. Также фиксируют повреждения и других зданий в городе и Киевской области.