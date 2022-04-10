Об этом рассказал ведущий расследователь группы Bellingcat Христо Грозев. Больше всего потерь среди личного состава.

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По нашим подсчетам, российская армия потеряла более 30 батальонно-тактических групп, а это очень большое количество личного состава – огромный процент от всего своего состава,

– сказал Христо Грозев.

В то же время он считает, что у России достаточно ресурсов продолжать эту войну до конца года. Ведь, несмотря на то, что Россия потеряла более 15% своего военного потенциала, у нее остается еще 80 – 85%.

Расследователь отметил, что у России все еще есть достаточно техники, в частности, танков, но нет наученных солдат. Поэтому, чтобы продолжать войну, Путину нужна масштабная мобилизация.

Российские оккупанты по состоянию на 10 апреля потеряли в войне с Украиной примерно 19 300 солдат. Также украинские защитники обезвредили 722 танка врага.

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