Про це розповів провідний розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв. Найбліьше втрат серед особового складу.

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За нашими підрахунками, російська армія втратила понад 30 батальйонно-тактичних груп, а це дуже велика кількість особового складу – величезний відсоток від усього свого складу,

– сказав Христо Грозєв.

Водночас він вважає, що в Росії є достатньо ресурсів продовжувати цю війну до кінця року. Адже, попри те, що Росія вже втратила понад 15% свого військового потенціалу, в неї залишається ще 80 – 85%.

Розслідувач зауважив, що Росія все ще має достатньо техніки, зокрема, танків, але не має навчених солдатів. Тому, щоб продовжувати війну Путіну потрібна масштабна мобілізація.

Російські окупанти станом на 10 квітня втратили у війні з Україною приблизно 19 300 солдатів. Також українські захисники знешкодили 722 танки ворогів.

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