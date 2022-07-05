В июне Украина вернула 44 ребенка, незаконно вывезенных Россией

Похищение украинских детей – одно из наиболее распространенных преступлений россиян в Украине. К счастью, уже сейчас некоторых из них удается возвращать домой.

Российские оккупанты принудительно вывезли в Россию тысячи украинских детей. Они даже упростили процесс усыновления, чтобы раздавать их россиянам.

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Освобождение украинских детей

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о том, что Украине удается возвращать домой похищенных Россией детей. В частности, в течение июня на родную землю вернулось 44 ребенка.

Также сообщается, что большинство из тех детей, кого удалось вернуть, это дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Кроме того, уже ведется активная работа по изменению механизма усыновления детей во время военного положения. Согласно ожиданиям, это должно помочь маленьким украинцам, потерявшим родителей, как можно скорее найти новую семью.

Война России с Украиной: последние новости

В Донецке раздаются взрывы на большом складе россиян с боеприпасами. Очевидцы сообщают, что звуки слышны во всех уголках города.

ВСУ удалось отбить атаку врага в Херсонской области. Также нашим героям удалось ударить по скоплению российских оккупантов с вертолетов.

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