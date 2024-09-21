Преступлений много: кто помогает России торговать ворованным украинским зерном

Россия на протяжении двух лет незаконно продает, украденное украинское зерно. Ряд компаний, которые занимаются этим процессом, уже удалось идентифицировать.

Устав таких компаний может быть разным: производители продукции, покупатели, логисты. Об этом 24 Каналу рассказала расследователь проекта SeaKrime Екатерина Яресько, подчеркнув, что все они участвуют в преступлении.

К теме Это было не просто попадание: к каким последствиям привел удар россиян по кораблю с зерном

Как Россия ворует украинское зерно

Зерно должно быть доставлено на международный рынок именно через нашу границу, поэтому все эти компании как минимум являются нарушителями государственной границы Украины. Еще могут быть разные случаи, когда земли, принадлежащих украинским фермерам, были захвачены. Теперь там незаконно производится агропродукция.

Могут быть случаи, когда у фермеров забирают ее по сниженным ценам, то есть преступлений очень много,

– подчеркнула Екатерина Яресько.

Чаще всего Россия отправляет украденное зерно из трех крымских портов: Севастополь, Феодосия и Керчь. А также из Бердянска и Мариуполя. Кроме оккупированных украинских городов, также задействованы российские порты.

Зерно доставляют в Азово-Черноморский регион, а оттуда его отправляют под видом российского. Легче доказать вину, когда происходит отгрузка из закрытых украинских портов. Зато когда продукцию перевозят машинами, например, в порт Азов, то ситуация сложнее.

Какую еще агропродукцию ворует Россия

Больше всего Россия торгует пшеницей – это большая часть всей агропродукции. Но встречаются другие виды, которые страна-агресорка пытается продать. Среди них: ячмень, кукуруза, подсолнечник.

Большинство зерна направляется в Сирию. Есть сирийская государственная программа, предприятия, которые его покупают. Эта схема функционирует очень мощно. Кроме того, ворованное зерно покупает Египет, Иран, северный Кипр.

К сожалению, международные правовые механизмы в таких ситуациях не работают как следует. Причина в том, что многие страны заинтересованы в этих поставках, очень в них нуждаются,

– отметила Екатерина Яресько.

Среди механизмов влияния, например, есть Международная морская организация, которая приняла резолюцию по Украине. Она касается многих аспектов безопасности, связанных с Черным морем.

И также был призыв к государствам-участникам судоходного статуса закрытых портов. Над этой темой следует работать. Сейчас осуществляется серьезная работа с нашим посольством в Лондоне, где базируется Международная морская организация. От этого сотрудничества ожидаются серьезные результаты.