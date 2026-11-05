Россия воспользовалась перемирием в Олешках для перегруппировки: Тимочко оценил угрозу

Российские войска воспользовались гуманитарным перемирием в Олешках, чтобы провести ротацию подразделений, укрепить позиции и пополнить запасы боеприпасов. Однако даже после такой перегруппировки возможности оккупантов для масштабных наступательных действий на юге Украины остаются ограниченными.

Военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, какие риски учитывало украинское командование во время гуманитарной миссии. Он также оценил, способны ли россияне использовать полученное время для подготовки большой военной операции.

Россия использовала гуманитарную паузу для ротации войск

По информации Генштаба ВСУ, в течение шестидневного прекращения огня в Олешках россияне не только заменяли подразделения, но и сооружали дополнительные укрепления, устанавливали средства противодействия дронам и подвозили боеприпасы. Тимочко считает, что такое развитие событий было предсказуемым, ведь оккупанты пытались использовать перерывы в боевых действиях для укрепления своих позиций еще с 2014 года.

Наиболее вероятно, российское командование воспользовалось возможностью заменить военных, которые понесли значительные потери или нуждались в пополнении. В то же время Украина согласилась на гуманитарную операцию, понимая возможные военные последствия.

Украина ради освобождения своих людей готова идти на определенные риски. Если есть возможность вернуть или обменять граждан, мы будем делать это и в дальнейшем,

– подчеркнул Тимочко.

Он обратил внимание, что Приднепровье остается одним из самых сложных направлений для российской логистики. Подвоз вооружения и боеприпасов затрудняется географическими особенностями, а узкий участок оккупированной территории ограничивает возможности одновременного перемещения больших военных группировок.

Оккупанты могут атаковать малыми группами

Для проведения масштабного наступления россиянам недостаточно просто заменить истощенные подразделения. Им необходимо сосредоточить значительные резервы, обеспечить их защиту от украинских ударов и организовать стабильное снабжение.

По оценке Тимочко, в оккупированном Крыму находится примерно 40 тысяч российских военнослужащих, однако их возможности ограничены. Силы обороны Украины нанесли значительные удары по складам, авиации, комплексам С-400 и радиолокационным средствам противника, что затрудняет подготовку больших операций.

Я думаю, что, скорее всего, какие-то локальные столкновения будут. Но чтобы россияне смогли переломить ход событий... Они и в лучших условиях не достигли результатов,

– отметил военнослужащий.

Дополнительной проблемой для оккупантов стало повреждение железнодорожной инфраструктуры на юге Украины. Тимочко отметил, что даже сами россияне признают: часть путей, имеющих стратегическое значение для снабжения войск, до сих пор не работает.

В то же время противник может пытаться форсировать Днепр небольшими группами или диверсионно-разведывательными подразделениями. Также сохраняется угроза ракетно-дроновых, авиационных и артиллерийских ударов, хотя возможность резко изменить ситуацию в свою пользу благодаря проведенной ротации Тимочко оценивает скептически.

Тимочко о перемирии в Олешках: смотрите видео