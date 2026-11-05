Росія використала перемир'я в Олешках для перегрупування: Тимочко оцінив загрозу

Військовослужбовець ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу пояснив, які ризики українське командування враховувало під час гуманітарної місії. Він також оцінив, чи здатні росіяни використати отриманий час для підготовки великої військової операції.

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Росія використала гуманітарну паузу для ротації військ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом шестиденного припинення вогню в Олешках росіяни не лише замінювали підрозділи, а й облаштовували додаткові укріплення, встановлювали антидронові засоби та підвозили боєприпаси. Тимочко вважає, що такий розвиток подій був прогнозованим, адже окупанти намагалися використати перерви в бойових діях для посилення своїх позицій ще з 2014 року.

Найімовірніше, російське командування скористалося можливістю замінити військових, які зазнали значних втрат або потребували поповнення. Водночас Україна погодилася на гуманітарну операцію, розуміючи можливі військові наслідки.

Україна заради звільнення своїх людей готова йти на певні ризики. Якщо є можливість повернути чи обміняти громадян, ми це робитимемо й надалі– наголосив Тимочко.

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Він звернув увагу, що Подніпров'я залишається одним із найскладніших напрямків для російської логістики. Підвезення озброєння та боєприпасів ускладнюється географічними особливостями, а вузька ділянка окупованої території обмежує можливості одночасного переміщення великих військових угруповань.

Окупанти можуть атакувати малими групами

Для проведення масштабного наступу росіянам недостатньо лише замінити виснажені підрозділи. Їм необхідно зосередити значні резерви, забезпечити їхній захист від українських ударів та організувати стабільне постачання.

За оцінкою Тимочка, в окупованому Криму перебуває приблизно 40 тисяч російських військовослужбовців, проте їхні можливості обмежені. Сили оборони України завдали значних ударів по складах, авіації, комплексах С-400 та радіолокаційних засобах противника, що ускладнює підготовку великих операцій.

Я думаю, що, найімовірніше, якісь локальні сутички будуть. Але щоб росіяни змогли переламати хід подій... Вони й у кращих умовах не досягли результатів– зазначив військовослужбовець.

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Додатковою проблемою для окупантів стало пошкодження залізничної інфраструктури на півдні України. Тимочко зазначив, що навіть самі росіяни визнають: частина колій, які мають стратегічне значення для постачання військ, досі не працює.

Водночас противник може намагатися форсувати Дніпро невеликими групами або диверсійно-розвідувальними підрозділами. Також залишаються загрози ракетно-дронових, авіаційних та артилерійських ударів, хоча можливість різко змінити ситуацію на свою користь завдяки проведеній ротації Тимочко оцінює скептично.

Тимочко про перемир'я в Олешках: дивіться відео