Россия восстанавливает запасы бронетехники: почему это тревожный сигнал не только для Украины

Россия, по всей видимости, восстанавливает арсенал бронетехники на своей территории, несмотря на одновременное ведение масштабных боевых действий в Украине. Это свидетельствует о том, что оккупанты не отказались полностью от планов масштабного применения механизированной техники в современной войне.

Вероятно, российское командование полагает, что может массово применять такую технику против противников, не освоивших ведение войны с использованием дронов, или против Украины, если российским войскам в конечном итоге удастся выйти за рамки позиционной войны. На этом акцентирует внимание Институт изучения войны.

Зачем Россия восстанавливает арсеналы бронетехники?

OSINT-аналитик 15 октября сообщил, что Россия пополняет запасы бронетехники и самоходных гаубиц как минимум на 5 базах хранения.

По данным аналитика, оккупанты пополняют запасы танков Т-90М, бронетранспортеров БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-3М, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЕМ на 22-й центральной базе танкового резерва России вблизи города Буй Костромской области. Она расположена примерно в 730 километрах от границы с Финляндией.

Что изменилось на 22-й центральной базе: смотрите видео

Также Россия пополняет запасы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С" на 80-м арсенале ГРАУ вблизи Гагарки в Свердловской области, примерно в 1780 километрах от финской границы.

Кроме того, с 2025 года российские войска также пополняют запасы гаубиц 2С43 "Мальва" и 2С44 "Гиацинт-К" в 374-м центре обеспечения мобилизационного развертывания России, который ранее был 216-й базой хранения и ремонта военной техники. Объект расположен недалеко от Петрозаводска в Республике Карелия, примерно в 185 километрах от границы с Финляндией.

Запасы техники пополняют и на базе возле Петрозаводска / Фото ISW

Враг восстанавливает запасы боевых машин пехоты БМП-3М и БМД-4М на 6018-й центральной танковой базе.

Кроме того, на 349-й центральной базе хранения танков вблизи Топчихи в Алтайском крае, по всей видимости, восстанавливают запасы модернизированных танков Т-72Б3М и боевых машин пехоты БМП-2. Эта база расположена примерно в 3160 километрах от границы с Финляндией.

Журналист "Радио Свобода" Марк Крутов 16 октября сообщил, что спутниковые снимки за 2025 и 2026 годы подтверждают дальнейшие усилия России по увеличению запасов бронетехники.

Как и где Россия может использовать бронетехнику?

Россия все чаще использует тактику инфильтрации – продвижение небольших групп пехоты без тяжелой бронетехники. Из-за этого оккупанты реже применяют бронемашины в Украине.

В то же время Россия продолжает производить, ремонтировать и восстанавливать старую технику, накапливая ее на военных базах. Однако это свидетельствует лишь о частичном восстановлении запасов, ведь многие машины не новые, а отремонтированные.

В ISW отмечают, что Россия не отказалась от планов масштабного использования бронетехники. Об этом свидетельствует и размещение части машин менее чем в 200 километрах от границы с НАТО, в частности вблизи Финляндии.

Это может указывать на стремление Москвы усилить военное присутствие вблизи Альянса и подготовиться к возможным будущим конфликтам.

В то же время риск наземного нападения России на Финляндию или страны Балтии остается очень низким, особенно пока продолжается война в Украине.

Само по себе восстановление запасов бронетехники и перемещение ее ближе к границам НАТО не означает, что Россия стала сильнее или что угроза возросла.

Пока неизвестно, располагает ли Россия достаточным количеством подготовленных экипажей и других сил для использования этой техники.

Масштабная мобилизация или снижение интенсивности боевых действий в Украине могли бы позволить России укомплектовать экипажи. Тогда ее способность вести механизированные наступления возросла бы, а угроза для других стран могла бы усилиться.

В ISW подчеркивают, что НАТО должно внимательно следить за размещением российских войск и быть готовым сдерживать возможную агрессию. Ведь Россия может относительно быстро восстановить способность к масштабным наступлениям с использованием бронетехники.