Россия восстановиться после военного поражения и экономической разрухи уже не сможет

По состоянию на 4 марта по меньшей мере 106 международных компаний полностью или временно ограничивают свою работу на территории государства-агрессора. Вчера к списку добавились Canon, SAP, ASOS и другие.

Список компаний с каждым днем будет увеличиваться, а ведение бизнеса в России уже является неприемлемым языкетоном для международных компаний.

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Уход этих компаний с рынка агрессора по одному мало что изменил бы для обычных россиян. Но если такие действия массовые, негативные последствия трудно переоценить.

На определенном этапе экономика России превратится в обломки из-за уже запущенных экономических факторов, обусловленных политикой террористического режима этой страны: будет трудно находить контрагентов, поставщиков, проводить международные платежи, выдерживать безумное административное и коррупционное давление.

Последствиями этого станут:

Увеличение безработицы, деиндустриализация

Сейчас трудно оценить количество закрывающихся заводов. Их не менее десятки, а вероятно и сотни. К примеру, уже приостановился АвтоВАЗ, который казалось бы, не сильно пользовался технологическими достижениями ХХІ века. Следует понимать, что на одном только АвтоВАЗе 34 тысячи работников.

Эмиграция

Те россияне, кто способен мыслить чуть больше, чем категорией колбасы в холодильнике, наверняка уже поняли, что их ждет.

В скором времени мы увидим лавинообразный рост эмиграции из страны-агрессора. Будут выезжать хотя бы при минимальной возможности.

Желание уехать будет подогреваться опасениями по поводу введения выездных виз, как в СССР. И, рано или поздно, российские власти, чтобы остановить массовое бегство людей, должны будут ввести ограничения на выезд.

Зависимость от Китая

Китай останется единственным фактором, который может не позволить агрессору полностью скатиться в технологическое Средневековье.

Но даже при условии, что Китай будет помогать агрессору технологиями и экономически, не стоит сильно расстраиваться по этому поводу. Ведь Китай действует исключительно в собственных интересах, и он всегда воспользуется безысходным положением России, фактически превратив страну-агрессора в сырьевой придаток.

Китай будет полностью контролировать уровень развития России. И этот уровень станет предметом торга в противостоянии с США. Это самый худший сценарий для Кремля, и полный крах любых имперских амбиций.

Закрытие экономики, свободный обмен валют, деградация уровня жизни

После смерти фондового рынка, крушения на валютном рынке, падения внутреннего производства очевидно вероятным последующим шагом российской власти будет полный запрет свободных валютообменных операций.

Как в Китае и СССР будет введена вторая параллельная валюта, за которую можно будет покупать импортные товары в специальных магазинах. Если, конечно, такие импортные товары будут поставляться, ведь блага цивилизации будет трудно импортировать и невозможно купить за обычные рубли.

Комические упоминания о советском прошлом, когда люди мечтали об импортном магнитофоне – это российская недалекая перспектива.

Железный занавес над Россией уже опустился

Следовательно, настоящий железный занавес является ближайшей недалекой реальностью. При таких условиях, самой большой мечтой россиян станет вырваться из страны любой ценой. Ни о каком развитии и конкуренции на мировых рынках речи говорить не может.

Следующие поколения будут приезжать в Россию, как туристы, чтобы смотреть на жизнь, законсервированную в 20-х годах ХХІ века, по аналогии с тем, как сейчас происходит на Кубе.

Аналитики JPMorgan убеждены, что санкции могут привести к дефолту агрессора. Может не хватить средств на выплату внешних долгов. В марте они должны выплатить 700 миллионов долларов по внешним долгам.

Пока золотовалютные резервы могут позволить это сделать, но санкции и внутренние меры правительства России по поводу валютных ограничений в дальнейшем приведут к тому, что капитала для выплат по долгам не хватит.

Нефть не спасет

Что касается экспорта энергоресурсов, то даже сейчас, без прямых санкций на экспорт нефти и газа, российскую нефть никто не хочет брать: 22 февраля российская нефть Urals торговалась на уровне "минус 4,6 доллара до цены за баррель нефти Brent", что было самым большим дисконтом за 2 года. 1 марта дисконт увеличился до "минус 18,6 доллара".

Все русское стало токсичным для мира буквально через неделю.

В дальнейшем возможен иранский сценарий санкций на экспорт российских энергоресурсов, когда отдельным странам разрешалось купить иранскую нефть в ограниченном количестве.

Экономическая разруха в РФ, к сожалению, быстро не поможет нашим городам и селам уберечься от ракетных ударов и бомб. Но после победы Украины Россия уже не сможет представлять значительную военную угрозу, ведь восстановиться после поражения и экономической руины она не сможет.

Пленные россияне рассказали о своих преступлениях – смотрите видео:

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