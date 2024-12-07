Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасии Бобовниковой в эфире национального маратона.

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Как россияне пытались штурмовать позиции на самокатах

По словам Анастасии Бобовниковой, недавно враг пытался атаковать в районе Нелиповки именно на самокатах. Однако оккупанты потерпели неудачу и были уничтожены.

Было около 20 единиц техники, среди которых самокаты и мотоциклы. Также под прикрытием около 80 человек как раз таки на этих самокатах мотоциклах и боевых бронированных машинах наступали на наши позиции,

– рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, наши ребята не растерялись в такой ситуации и уничтожили всю технику, которая наступала, и почти весь личный состав, который наступал.

Бобовникова также отметила, что те, кого нашим защитникам не удалось уничтожить, все же были зафиксированы. По данным майора, российские солдаты буквально разбежались кустарниками и соответственно там уже также были уничтожены нашими защитниками.

К слову, в Генштабе ВСУ 7 декабря рассказали, что на Торецком направлении наши защитники отбили 9 штурмов врага. Атаки произошло вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки.