Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в етері національного маратону.

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Як росіяни намагалися штурмувати позиції на самокатах

За словами Анастасії Бобовнікової, нещодавно ворог намагався атакувати в районі Неліпівки саме на самокатах. Однак окупанти зазнали невдачі та були знищені.

Було близько 20 одиниць техніки, серед яких самокати та мотоцикли. Також під прикриттям близько 80 осіб якраз таки на цих самокатах мотоциклах та бойових броньованих машинах наступали на наші позиції,

– розповіла речниця.

За її словами, наші хлопці не розгубилися в такій ситуації та знищили усю техніку, яка наступала, і майже весь особовий склад, який наступав.

Бобовнікова також наголосила, що ті, кого нашим захисникам не вдалося знищити, все ж були зафіксовані. За даними майора, російські солдати буквально розбіглися чагарями і відповідно там вже також були знищені нашими захисниками.

До слова, у Генштабі ЗСУ 7 грудня розповіли, що на Торецькому напрямку наші захисники відбили 9 штурмів ворога. Атаки відбулося поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.