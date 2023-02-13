Кремль частично восстановил информационное влияние в мире: в ISW объяснили, чего хочет добиться Россия

По словам аналитиков, российская пропаганда снова начинает наращивать свое влияние в мире и более эффективно промывает людям мозги в разных странах. Собственно, Кремль имеет немало целей, которые он ставит перед собой, проводя такие информационные операции.

Украине не стоит расслабиться и раньше времени радоваться успехам, ведь Россия частично восстановила способность проводить успешные информационные кампании. В Институте по изучению войны акцентировали, что касаются они поддержки как и стратегических, так и кратковременных целей.

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Россия десятилетиями влияла на Запад

Как отметили эксперты, последние два десятка лет перед полномасштабным вторжением кремлевская пропаганда умело манипулировала понятиями и презентовала все с такой оптикой, которая выгодна в первую очередь Москве. Один из наглядных примеров тому, скажем, тот факт, что в Минском переговорном процессе Россия была не участницей конфликта, а всего "посредником".

За несколько месяцев до февраля 2022 года Западу удалось перехватить инициативу в этом вопросе. Поэтому и не произошло молниеносного захвата Украины – в первые недели после начала вторжения стало ясно, что Кремль проигрывает информационную войну. Однако ситуация понемногу меняется не в нашу пользу.

Россия восстановила способность проводить отдельные информационные кампании в поддержку конкретных стратегических целей и адаптировать эти кампании для "смягчения неудач" на поле боя и создания условий для будущих запланированных операций,

– написали в ISW.

В то же время, там рассказали, чего именно хочет Москва. Как ни странно, это прекращение процесса оказания Западом нашему государству оружия и другой помощи. Конечно, это вряд ли произойдет, однако Кремль пытается замедлить переговоры о передаче нам вооружения.

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Пропаганда хочет также скрыть неудачи на поле боя

В Институте по изучению войны кроме того, констатировали, что Россия проводит определенные информационные кампании, чтобы создать "условия" для операций на фронте, а также "смягчение" недовольства среди граждан от поражений "второй армии мира" на поле боя.

Россия формирует информационное пространство, готовя к наступлению, чтобы воспрепятствовать Украине в удержании боевой инициативы или подготовке к контрнаступлению. Кремль также использует информационные кампании, чтобы сдержать Запад от контрнаступления ВСУ,

– подчеркнули аналитики.

Важно отдавать себе отчет, что путинские "журналисты" не только работают на Запад, но и – на граждан своего государства. Политический эксперт Валерий Клочок рассказывал, как российская пропагандистская машина зомбирует людей

По его словам, враждебное телевидение создало такую реальность, в которую поверили миллионы людей. Однако есть все же небольшое количество граждан, понимающих, что происходит на самом деле. Хотя толку от них, конечно, немного.



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