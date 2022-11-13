Соответствующую информацию британская разведка сообщила 13 ноября в разведывательном обзоре. Там также объяснили, что это связано с войной, начатой Россией.

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В Британии объяснили, какую военную подготовку вводит Россия

Это повторение программы советских времен, где учащиеся проходили обязательную военную подготовку – программу, которая закончилась в 1993 году,

– сообщили в Минобороны Британии.

Там объяснили, что эта подготовка в советское время включала действия в чрезвычайных ситуациях:

на случай химической или ядерной атаки;

оказание первой помощи;

а также опыт поведения и стрельбы из автоматов Калашникова.

Россия хотела возобновить подготовку еще в 2014 году

Российские чиновники попытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения России в Крым,

– сообщила разведка Великобритании.

По их данным, к этим действиям Россия прибегала с надеждой, что эта инициатива улучшит качество призывников. Однако:

спустя 8 лет мало что изменилось;

качество русских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.

Россия пока разрабатывает учебную программу, которую завершит до конца 2022 года. После этого она пройдет процесс утверждения.

В минобороны страны-агрессора цинично поддерживают этот процесс и считают, что учебе должно уделиться не менее 140 часов в течение учебного года.

Москва хочет увеличить количество мобилизованных

Цель этих тренингов, вероятно, подготовить студентов к военным навыкам, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить количество участников для мобилизации и призыва,

– объяснила британская разведка.

Также, по данным Минобороны Британии, эта инициатива может быть частью более широкого проекта по:

привитию русскому населению идеологии "патриотизма";

а также "доверия" к государственным институтам.

Кратко об абсурдных поступках Кремля

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