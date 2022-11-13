Соответствующую информацию британская разведка сообщила 13 ноября в разведывательном обзоре. Там также объяснили, что это связано с войной, начатой Россией.
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В Британии объяснили, какую военную подготовку вводит Россия
Это повторение программы советских времен, где учащиеся проходили обязательную военную подготовку – программу, которая закончилась в 1993 году,
– сообщили в Минобороны Британии.
Там объяснили, что эта подготовка в советское время включала действия в чрезвычайных ситуациях:
- на случай химической или ядерной атаки;
- оказание первой помощи;
- а также опыт поведения и стрельбы из автоматов Калашникова.
Россия хотела возобновить подготовку еще в 2014 году
Российские чиновники попытались возродить эту подготовку в 2014 году после вторжения России в Крым,
– сообщила разведка Великобритании.
По их данным, к этим действиям Россия прибегала с надеждой, что эта инициатива улучшит качество призывников. Однако:
- спустя 8 лет мало что изменилось;
- качество русских призывников остается низким, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой.
Россия пока разрабатывает учебную программу, которую завершит до конца 2022 года. После этого она пройдет процесс утверждения.
В минобороны страны-агрессора цинично поддерживают этот процесс и считают, что учебе должно уделиться не менее 140 часов в течение учебного года.
Москва хочет увеличить количество мобилизованных
Цель этих тренингов, вероятно, подготовить студентов к военным навыкам, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить количество участников для мобилизации и призыва,
– объяснила британская разведка.
Также, по данным Минобороны Британии, эта инициатива может быть частью более широкого проекта по:
- привитию русскому населению идеологии "патриотизма";
- а также "доверия" к государственным институтам.
Кратко об абсурдных поступках Кремля
- Из-за поражений на войне в Украине у Владимира Путина принимают провальные решения. В частности, 21 сентября в Кремле решили объявить частичную мобилизацию.
- В итоге начали бросать на фронте солдат почти без подготовки. Так, на войне в Украине погибло уже более 80 тысяч оккупантов.
- Впоследствии в России прибегли к еще большему маразму. В начале ноября там устроили обучение по скоростной одежде трупов.
- Уже 9 ноября 2022 г. путинский министр образования России Сергей Кравцов заявил о возвращении военной подготовки в российские школы, начиная с сентября 2023 года. Очевидно, что Кремль пытается готовить "пушечное мясо" для войн еще со школьной парты.
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