В частности, ночью 26 сентября оккупанты ударили по жилому сектору. В результате обстрела девять человек ранены. Из них 25-летний мужчина в тяжелом состоянии, он сейчас находится в больнице. Подробнее о ситуации в регионе рассказала 24 Каналу журналистка, депутат Запорожского городского совета Алиса Сысоева.

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Последствия ударов КАБ

Всего в течение последних четырех суток российские войска ударили по Запорожью и области КАБами почти 40 раз. Первые удары пришлись прямо по центру города. Из-за чего один человек погиб.

Враг изуродовал около 100 зданий, в частности частные дома, многоэтажки, учебные заведения, гаражи и тому подобное. Масштабы этих поражений можно увидеть почти в каждом районе города. До сих пор продолжается ликвидация последствий атак.

По состоянию на сегодня около 3 тысяч жителей Запорожья и района находятся без света. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение.

Для запорожцев это стало новым испытанием,

– отметила депутат Запорожского городского совета.

Сейчас не проводится эвакуация и не наблюдается массового выезда жителей из города. Однако, возможно, в дальнейшем будут случаи, когда люди решат выезжать из Запорожья, если атаки будут продолжаться.

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Какие населенные пункты в эпицентре внимания врага

Оккупанты также массированно обстреливают в Запорожской области все города и села, которые расположены близко к линии фронта. За минувшие сутки по Запорожской области было 424 обстрела, из них более 200 – удары беспилотниками. Также враг атакует артиллерией, ракетами, КАБами.

Россияне гадят по Запорожью всем, что у них есть. Вероятно, таким образом оккупанты пытаются зачистить себе дорогу для дальнейших штурмов. Враг не прекращает попытки восстановить свои утраченные позиции,

– сказала Сысоева.

Сейчас Запорожье остается одним из самых горячих направлений. Бои на Запорожском направлении не утихают.