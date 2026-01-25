На Кировоградщине россияне впервые использовали "Шахеды", управляемые через Starlink, – "Флеш"

Российские оккупанты 24 января нанесли удар дронами по вертолетам в районе Кропивницкого. Россия впервые применила "Шахеды", управляемые через Starlink.

Об этом рассказал советник министра обороны Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш".

Что известно о "Шахэдах", управляемых через Starlink?

Советник министра обороны вспомнил об ударе по Кропивницкому 24 января. Тогда Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников. В 11:32 была информация о дронах со стороны Днепропетровщины, в 12:07 сообщили о беспилотниках возле Кропивницкого.

Глава областной военной администрации Адрий Райкович сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили на Кировоградщине российские беспилотники, последствий не зафиксировали.

Сергей Бескрестнов на своей странице в Facebook показал видео удара.

Враг ударил по вертолетам в районе Кропивницкого: смотрите видео

На изображении видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких БпЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке,

– прокомментировал советник министра обороны.

Он уточнил, что "Шахэды" на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели радиолокационные станции.

