Россия впервые применила с территории Беларуси дальние бомбардировщики Ту-22М3

С момента полномасштабной войны против Украины Россия впервые запустила из воздушного пространства Беларуси бомбардировщики Ту-22М3. Кроме того, оккупанты возобновляют пуски "Искандеров" из Беларуси.

Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сообщило о том, что во время массовых ракетных обстрелов территорий Украины российские захватчики впервые применили дальние бомбардировщики Ту-22М3. Их запустили с территории Белоруссии.

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За ночь – утро 25 июня по территории Украины было выпущено более полусотни ракет разных типов, сообщили в ведомстве. Россияне также возобновили применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" в Беларуси.

Оккупанты выпустили ракеты воздушного, морского и наземного типа, а также впервые с полномасштабного вторжения в Украину применили дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Что известно о Ту-22М3

Ту-22М3 – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла, который модернизировали в 2018 году, расширив боевой потенциал. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками.

Ракетоносец может нести свободно падающие бомбы. Один залп таких бомб способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. Ту-22М3 может с 10-километровой высоты попасть одиночной бомбой в малое сооружение.

При этом с технической стороны Ту-22М3 несовершенен – из-за постоянных проблем во время эксплуатации Россия часто теряет пилотов.

Чем россияне обстреливали Украину

Использовали российские захватчики и уже традиционные ракеты "Калибр" – в основном эти снаряды полетели на запад Украины.

На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов – "Искандер" и "Точка-У",

– сообщило Командование Воздушных Сил.

В ведомстве отметили, что на южном направлении оккупанты стреляли ракетами "ОНИКС" с оперативно-тактического комплекса "Бастион".

Отмечаем, что ракеты Х-22, Оникс, Искандер являются чрезвычайно сложными целями для комплексов противовоздушной обороны, находящихся на вооружении украинских Воздушных Сил. Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичным и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО,

– объяснили в Командовании.

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