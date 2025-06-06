Это свидетельствует о высоких потерях России в стратегической авиации в результате ударов Украины. Defense Express пишет, что россияне смогли привлечь к последнему удару только 5 Ту-95МС и 2 Ту-160, из которых выпустили 36 крылатых ракет. Таким образом, каждый самолет в среднем нес по 5 ракет. Тогда как раньше борта загружали максимум 1-3 ракетами для уменьшения нагрузки.