Це свідчить про високі втрати Росії у стратегічній авіації внаслідок ударів України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Видання пише, що росіяни змогли залучити до останнього обстрілу, який вони називали "ударом-відповіддю" за операцію "Павутина", лише 5 Ту-95МС та 2 Ту-160, з яких випустили 36 крилатих ракет.

Таким чином, кожен бомбардувальник у середньому ніс по 5 ракет. Раніше окупанти завантажували максимум 1 – 3 ракети для зменшення навантаження та продовження строку служби літаків.

Востаннє максимальна завантаженість бортів була у серпні 2024 року. Тоді росіяни атакували Україну 77 крилатими ракетами з 11 літаків Ту-95МС.

У Defense Express вважають, що 6 червня Росія випустила по Україні понад 36 ракет, про які говорили у Повітряних силах ЗСУ. Однак, не усі з них долетіли, бо частина ракет, як це часто буває, падає на російській території.

Також там зауважили, що окупанти вдруге поспіль використовують дефіцитні Ту-160 для обстрілів України, як це було, наприклад, під час попередньої масштабної атаки 26 травня.

Ймовірно, ворог намагається таким чином забезпечити велику потужність ракетного залпу, попри брак стратегічних бомбардувальників.

"Якщо РФ захоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами повітряного базування, то альтернатив, окрім постійно ганяти обмежену кількість літаків із повним навантаженням, у них не проглядається. Як мінімум, у короткостроковій перспективі", – зауважили експерти.