Это все фантазии, – Лавров

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, высказывания Аннегрет Крамп-Карренбауэр – это фантазии. Они, мол, могут "удовлетворять ее фанатов".

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Кстати, забавно что кремлевский дипломат не смог произнести фамилию немецкого министра. Удалось ему это лишь после подсказки.

Когда воображение НАТО простирается в направлении "сдерживания" России, подготовки к атакам на Россию – как сказала эта дама, как ее там зовут? Крамп-то там? А, Карренбауер, в Германии – что мы должны быть готовы пригрозить России ядерным оружием – это все фантазии,

– заявил Лавров.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу в традиционной манере заявил, что "НАТО стягивает силы к границе России". Он отметил, что высказывание немецкого министра "провоцируют усиление напряженности в Европе и не помогают нормализовать ситуацию".

Что говорила глава Минобороны Германии

В интервью Deutschlandfunk Крамп-Карренбауер заявила о необходимости сдерживания России с использованием ядерного вооружения в Балтийском и Черноморском регионах. Она призвала НАТО зайти более жесткую позицию в отношении к Москве. Мол, Альянс должен дать России понять, что готов и к мерам "военного характера".

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