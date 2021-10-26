Це все фантазії, – Лавров
За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, висловлювання Аннеґрет Крамп-Карренбауер – це фантазії. Вони, мовляв, можуть "задовольняти її фанатів".
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До речі, кумедно що кремлівський дипломат не зміг вимовити прізвище німецької міністерки. Вдалося йому це лише після підказки.
Коли уява НАТО простягається у напрямку "стримування" Росії, підготовки до атак на Росію – як сказала ця пані, як її там звати? Крамп щось там? А, Карренбауер, у Німеччині – що ми маємо бути готові пригрозити Росії ядерною зброєю – це все фантазії,
– заявив Лавров.
Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу у традиційній манері заявив, що "НАТО стягує сили до кордону Росії". Він наголосив, що висловлювання німецької міністерки "провокують посилення напруженості у Європі та не допомагають нормалізувати ситуацію".
Що казала очільниця міноборони Німеччини
У інтерв'ю Deutschlandfunk Крамп-Карренбауер заявила про необхідність стримування Росії з використанням ядерного озброєння у Балтійському та Чорноморському регіонах. Вона закликала НАТО зайти жорсткішу позицію у ставленні до Москви. Мовляв, Альянс повинен дати Росії зрозуміти, що готовий і до заходів "військового характеру".
Останні новини про відносини Росії та НАТО
- Лавров провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він зазначив, що НАТО нібито підтримує "неонацистів в Україні".
- Згодом Росія вирішила припинити роботу свого постійного представництва при НАТО в Брюсселі. Також вона закриє інформаційне бюро Альянсу в Москві.
- У НАТО заявили, що "взяли її до відома". Крім того, генсек зауважив, що організація не має переживати через заяви російського президента Володимира Путіна щодо "загрози" від приєднання України до Альянсу.