Це все фантазії, – Лавров

За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, висловлювання Аннеґрет Крамп-Карренбауер – це фантазії. Вони, мовляв, можуть "задовольняти її фанатів".

Читайте також Україна в ООН попередила про ризики через ядерну зброю в Криму

До речі, кумедно що кремлівський дипломат не зміг вимовити прізвище німецької міністерки. Вдалося йому це лише після підказки.

Коли уява НАТО простягається у напрямку "стримування" Росії, підготовки до атак на Росію – як сказала ця пані, як її там звати? Крамп щось там? А, Карренбауер, у Німеччині – що ми маємо бути готові пригрозити Росії ядерною зброєю – це все фантазії,

– заявив Лавров.

Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу у традиційній манері заявив, що "НАТО стягує сили до кордону Росії". Він наголосив, що висловлювання німецької міністерки "провокують посилення напруженості у Європі та не допомагають нормалізувати ситуацію".

Що казала очільниця міноборони Німеччини

У інтерв'ю Deutschlandfunk Крамп-Карренбауер заявила про необхідність стримування Росії з використанням ядерного озброєння у Балтійському та Чорноморському регіонах. Вона закликала НАТО зайти жорсткішу позицію у ставленні до Москви. Мовляв, Альянс повинен дати Росії зрозуміти, що готовий і до заходів "військового характеру".

Останні новини про відносини Росії та НАТО