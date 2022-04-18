Россия все еще пытается выйти на границы Херсонщины, обстреливает Николаев и Александровку

На Южнобужском направлении враг обстреливает Николаев и Александровку. Также он намерен выйти на границы Херсонщины.

В то же время российские оккупанты пытаются удержать занятые позиции. Об этом сообщили в Генштабе 18 апреля.

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Ожидается, что противник продолжит ведение боевых действий для выхода на административные границы Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Всего на территории Украины российские оккупанты привлекли 87 батальонных тактических групп.

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