Несмотря на соглашения, Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре. Как рассказал 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заявления россиян не означают, что жизнь украинцев станет безопаснее.

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Заработает ли все-таки перемирие

Россия придерживается привычной практики и все удары по объектам энергетики, инфраструктуры называет атаками по военным целям. То есть страна-агрессор пытается сознательно затягивать процесс и манипулировать тем, что это якобы Украина нарушает перемирие.

Наше государство четко и конструктивно подходит к переговорам. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает полное прекращение огня, а единственным условием является то, что Россия должна сделать так же. Если этого не происходит, то будут ответные удары.

Возможно, ударов по энергообъектам станет меньше, но Россия дальше сможет направлять дроны по жилым домам, больницам. "Шахеды" летят очень низко и просто врезаются в верхние этажи. Это прямой террор против гражданского населения.

Россия несколько изменила тактику и подходы к атакам. Сейчас они пытаются делать свои нападения более концентрированными, чтобы те выглядели как мощные, массивные, террористические акты. Их цель – склонить Украину к уступкам, деморализовать украинское население, оказывать давление,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Пока наши партнеры, особенно США, не применят все инструменты воздействия на Россию, до тех пор оккупанты будут продолжать атаковать. Однако, можно надеяться, что Дональд Трамп поймет намерение России затягивать процесс, чтобы выторговать для себя определенные выгоды.

Кремль хочет, чтобы Соединенные Штаты начали давить на Украину, или в конце концов пошли на уступки и отменили санкции, например, в отношении сельскохозяйственной продукции и банков. Такой замысел четкий и должен быть всем понятен.

Заметим, во время переговоров в Саудовской Аравии стороны не обсуждали территориальные вопросы. Член украинской делегации Павел Палиса сказал, что американцев предупредили о том, что Россия будет выдвигать дополнительные условия и затягивать время.