Россия выдвинула Киеву свои условия встречи Зеленского и Путина

Кремль выдвинул условия возможной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. Но они очень отличаются от украинских условий.

Еще 3 октября президент Украины заявил, что готов к встрече с Путиным в формате тет-а-тет и считает это правильным шагом для поиска подвижек в вопросе войны на Донбассе и оккупации Крыма. Но, по его мнению, этого не хотят в Кремле.

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В Кремле заявили, что никаких предпосылок для такой встречи нет, а потому и говорить не о чем. Вообще эта эпопея с обсуждением вероятности встречи двух президентов длится еще с апреля, когда Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на оккупированных территориях Донбасса.

На что тот ответил, что ждет Зеленского в Москве, а вопросы по Донбассу, мол, нужно обсуждать с его карманными боевиками.

После этого в Офисе Президента заявили, что если на встрече не будет обсуждаться вопрос Крыма и Донбасса, то зачем вообще нужна такая встреча?

Кремль направил список вопросов для встречи Зеленского и Путина

И вот 6 октября в Кремле решили сделать следующий ход, и направили Украине перечень желаемых вопросов для встречи президентов Украины и России, среди которых, как ни странно, не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия на Донбассе.

Одно из российских изданий сообщило, что Кремль направил в Киев свое видение результатов переговоров еще несколько месяцев назад. В документе, если верить источникам, содержится 12 вопросов и почти все касаются двусторонних отношений. Правда, выглядят они как из области фантастики.

В Москве считают, что Путин и Зеленский могли бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений и даже вернуть послов в Москву и Киев. Кроме того, наплевав на войну, снова начать торговать, как ни в чем ни бывало. Мол, пора уже отменить все торгово-экономические ограничения.

Отдельным блоком у Путина захотели, чтобы Украина отменила санкции против россиян и их агентов в Украине, а также поспособтвовала отмене этих ограничений на Западе. Это к слову о том, насколько санкции якобы не вредят российской экономике.

Кроме того, в Кремле хотят, чтобы Украина еще и восстановила транспортное сообщения с Россией.

Россия начала шантажировать Украину газом

Чтобы как-то склонить Киев к таким решениям, Москва достала из сундука свой излюбленный инструмент шантажа – газ.

В Кремле заявляют, что если Украине пойдет на вышеупомянутые условия, то Россия готова до декабря 2022 года даже подписать новое соглашение о поставках газа в период после 2024 года, когда истекает срок действующего контракта.

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И здесь хочется в очередной раз напомнить об обещаниях фрау Меркель использовать все рычаги давления на Москву, если та будет использовать газ как оружие против Украины. Это ли не тот самый случай?

Но, самое главное из этого документа это то, что Кремль наотрез отказывается обсуждать вопрос Крыма, а Донбасс упоминается только один раз и то в контексте того, что Россия всегда поддержит любой диалог между Киевом и боевиками так называемых "Л/ДНР".

Очевидно, что Кремль уже как на сковороде всячески пытается уйти от реальных переговоров. Это отметили и в Офисе Президента Украины.

Но, учитывая, что Украине важно обсудить вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма, а Россия продолжает повторять "их там нет" – вероятность встречи Зеленского и Путина сводится к нулю. Кроме того, неясной остается и ситуация с проведением саммита нормандского формата.