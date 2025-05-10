В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявления россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Как в ЦПД отреагировали на заявления Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что якобы российский диктатор Владимир Путин делает все возможное для урегулирования войны в Украине. А также обвинил Киев в том, что он не стремится к переговорам.

Кроме этого, Россия требует остановки западных поставок оружия Украине, что является одним из ключевых условий прекращения огня.

Однако руководитель ЦПД отмечает, что почему-то Песков забыл сказать о том, что КНДР поставляет львиную долю боеприпасов России на фронт и Москва не хочет отказываться от них.

Логика Москвы: вы откажитесь от оружия, а мы согласимся на 30 дней, правда фронт останавливать не будем, в КНДР и дальше будем брать боеприпасы, ну и через 30 дней тоже не остановимся и придумаем как продолжить войну дальше,

– объясняет Коваленко.

Он добавляет, что Россия не хочет мира и продолжает демонстрировать это.