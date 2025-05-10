У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяви росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Як у ЦПД відреагували на заяви Кремля

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що буцімто російський диктатор Владімір Путін робить усе можливе для врегулювання війни в Україні. А також звинуватив Київ у тому, що він не прагне переговорів.

Окрім цього, Росія вимагає зупинки західних поставок зброї Україні, що є однією з ключових умов припинення вогню.

Проте керівник ЦПД зазначає, що чомусь Пєсков забув сказати про те, що КНДР постачає левову частку боєприпасів Росії на фронт і Москва не хоче відмовлятися від них.

Логіка Москви: ви відмовтесь від зброї, а ми погодимось на 30 днів, правда фронт зупиняти не будемо, в КНДР і далі будемо брати боєприпаси, ну і через 30 днів теж не зупинимось та придумаємо як продовжити війну далі,

– пояснює Коваленко.

Він додає, що Росія не хоче миру та продовжує демонструвати це.